Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين.. شانجهاي تأمر بخضوع جميع المسافرين القادمين للحجر الصحي

الخميس 26/مارس/2020 - 03:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
اعلنت الحكومة المحلية فى مدينة شانجهاى بشرق الصين، أن جميع المسافرين القادمين إلى المدينة سيخضعون للحجر الصحى والمراقبة لمدة 14 يومًا اعتبارا من، اليوم الخميس، فى محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كانت شانجهاي قد طلبت في السابق من المسافرين الدخول في الحجر الصحي فقط إذا كانوا قد زاروا 24 دولة تضررت بشدة في الأسبوعين قبل وصولهم إلى المدينة.

أبلغت المدينة عن 109 حالات إصابة مؤكدة ونشطة بفيروس كورونا المستورد من الخارج بنهاية الأربعاء، بزيادة 18 مقارنة باليوم السابق. وقالت، إن 39 من بريطانيا و 27 من الولايات المتحدة.

أخبار تهمك

القبض على شخص خالف أمر منع التجول وتهكم على رجال الأمن

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ ساعتين

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ نصف ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

منذ ساعة و 16 دقيقة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

12:49 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

12:07 م

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status