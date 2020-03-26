الصين.. شانجهاي تأمر بخضوع جميع المسافرين القادمين للحجر الصحي

اعلنت الحكومة المحلية فى مدينة شانجهاى بشرق الصين، أن جميع المسافرين القادمين إلى المدينة سيخضعون للحجر الصحى والمراقبة لمدة 14 يومًا اعتبارا من، اليوم الخميس، فى محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

اعلنت الحكومة المحلية فى مدينة شانجهاى بشرق الصين، أن جميع المسافرين القادمين إلى المدينة سيخضعون للحجر الصحى والمراقبة لمدة 14 يومًا اعتبارا من، اليوم الخميس، فى محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".