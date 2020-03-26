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موريتانيا تسجل إصابة ثالثة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:16 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة  في موريتانيا، اليوم الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3، وهذه أول حالة إصابة بالفيروس لمواطن موريتاني بعد إصابة أجنبيين، سائح وعاملة منزلية.

 

وكشفت الصحة الموريتانية، أن "المصاب مواطن يبلغ من العمر 74 سنة، قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 15 من الشهر الجاري، وقد تم تشخيص حالته الصحية فجر اليوم الخميس".

 

وكانت السلكات الصحية الموريتانية، أكدت أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به قد تم اتخاذها مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم.

 

وفرضت موريتانيا، سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، منها وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية ووقف الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية، وحظر التجول ليلا.

 

 وينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

 أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

 

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