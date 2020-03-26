بسبب الظروف الراهنة.. منحة مالية عاجلة من "المؤلفين والملحنين" لأعضائها

مراعاة للظروف الراهنة وكإجراء استثنائي، قرر مجلس الإدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (الساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، صرف منحة رمضان (500 جنية مصريا) قبل موعدها للأعضاء العاملين والأرامل والقصر، بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 29 مارس 2020.

وحرصا من الجمعية على راحة وسلامة أعضائها، فسيتم تنظيم الصرف حسب الترتيب الأبجدي وفقا للجدول التالي:

حرف( أ )- يوم الأحد 29 مارس

حرف(ب-ت-ج-ح-خ) يوم الأثنين 30 مارس

حرف(د-ذ-ر-ز-س-ش-ص) يوم الثلاثاء 31 مارس

حرف(ط-ع) يوم الأربعاء 1 أبريل

حرف(ف-ق-ك-ل) يوم الخميس 2 إبريل

حرف(م ) يوم الأحد 5 إبريل

حرف(ن-ه-و-ي) يوم الاثنين 6 إبريل.

كما اتاحت الجمعية لأعضائها الحصول على منحته عن طريق البريد من الأقاليم أو القاهرة، وسيكون مجلس الجمعية مستعدا لبحث تدابير أخري حسب تطور الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.