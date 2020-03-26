رغم تحذيرات كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الألي بالإسكندرية (صور)

شهدت ماكينات الصراف الآلي بمنطة الفلكي شرقي الإسكندرية، اليوم الخميس، زحاما شديدا من قبل المواطنين وخاصة فئة كبار السن والسيدات، وذلك للحصول على المستحقات المالية الخاصة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأثار مشهد الزحام غضب المواطنين، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، وتجاهل مسؤولي البنك تنظيم عملية دخول المواطنين إلى ماكينات الصراف الألي، رغم التكدس الشديد أمام الفرع.

وأثار مشهد الزحام غضب المواطنين، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، وتجاهل مسؤولي البنك تنظيم عملية دخول المواطنين إلى ماكينات الصراف الألي، رغم التكدس الشديد أمام الفرع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بداية من أمس الأربعاء، حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات باعتبارها سببًا رئيسيًا في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونصحت بضرورة العزل الاجتماعي، باعتباره الحل الأمثل لمواجهة الفيروس، مؤكدة في منشور توعوي ضد تفشي المرض، أن تقليل الاختلاط يسهم في تقليل نسبة الإصابة.





ويُكمن خطر كوفيد-19 في سرعة انتشاره، ما دعا منظمة الصحة وحكومات الدول التي تعرضت للإصابة إلى اجتناب التجمعات العامة والمناسبات العامة، ومراكز التسوق، وزيارة الأقارب المسنين.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.