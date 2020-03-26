Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الوطنية للصحافة': نعد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السئ إلى الأسوأ

الخميس 26/مارس/2020 - 03:10 م
Advertisements
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
Advertisements
شددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على ضرورة عدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال"، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل.

وطلبت الهيئة من رؤساء مجالس الإدارة، بتقليل أماكن دخول وخروج العاملين إلى أقل عدد ممكن، وإغلاق ما يمكن غلقه، لإحكام السيطرة عليه وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، ضرورة الكشف اليومي على العاملين، الذين تضطرهم الظروف إلى التواجد في أماكن العمل، والتدرج في الإجراءات إلى حد المنع الكامل إذا اقتضت الظروف، والإخطار الفوري عن أي حالات يشتبه فيها.

وقالت الهيئة في بيانها، إن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات، في حالة تواصل مستمر، وسوف تعقد اجتماعًا محدودًا السبت المقبل؛ لدراسة موقف مختلف الإصدارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.

وكشفت الهيئة عن إعداد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السئ إلى الأسوأ، بالاشتراك مع رؤساء المؤسسات، وذلك في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على العاملين وسلامتهم.

أخبار تهمك

القبض على شخص خالف أمر منع التجول وتهكم على رجال الأمن

منذ أقل من ساعة

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ ساعتين

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

12:49 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

12:07 م

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status