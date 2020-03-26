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تفاصيل نارية.. حقيقة مجاملة الأهلي على حساب الزمالك للفوز بلقب القرن في إفريقيا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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نفي مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق مجاملة النادي الأهلي أثناء توليه هذا المنصف وكشف عن خلاف نجله مع رئيس الكاف أحمد أحمد.

 

وقال مصطفي مراد فهمي في تصريحات تلفزيونية:"لم اجامل النادي الأهلي بمنحه لقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا المعايير التي تم اتخاذ القرار بناء عليها صدرت عام 1995 ولم يتم الاعتراض عليها من جانب الزمالك أو أي فريق بتصنيف البطولات وتقييمها الفترة بين 1995 إلى 2000، شهدت تقارب بين الزمالك والأهلي قاريًا، وهو ما جعل جمهور الزمالك يرى أنه نادي القرن، لكن الحقيقة أن الأهلي كان الأفضل بالنقاط وفاز باللقب".

 

وأضاف:" الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالعزاء في وفاة نجلي أوجه له الشكر له ولجميع الشخصيات التي قدمت العزاء والمؤسسات الرياضية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، نجلي هو من قام بتطبيق تقنية الفيديو في الكرة الأفريقية قبل الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مصاعب حدثت أدت لعدم نجاح التجربة، خلافه مع أحمد أحمد رئيس الكاف كان بسبب الفساد هو لم يقبل العمل في أي مكان به شبهة فساد وهو ما دفعه للشكوى والصدام مع الاتحاد الأفريقي، وضحى بمنصبه وراتبه الضخم لإظهار الحقائق رغم علاقته الجيدة بأحمد أحمد الذي رشحه واختاره سكرتيرًا للكاف".

 

واختتم مصطفي مراد فهمي:" أطالب لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد الدولي بحسم شكاوى نجلي الراحل ضد مسؤولي الكاف، وتفنيد هذه الاتهامات وإعلان الموقف النهائي بهذا الصدد، موقف الجمعية العمومية للكاف مثير للدهشة بهذا الصمت الرهيب رغم وجود عجز الميزانية الواضح في الاتحاد الأفريقي الذي وصل إلى 20 مليون دولار بخلاف وصول التقرير المالي قبل 24 ساعة من اجتماع العمومية بالمخالفة للمدة القانونية المعروفة جهات التحقيق الفرنسية ما زالت تدرس الأمور الخاصة باتهامات الكاف توقيف رئيس الكاف في فرنسا للتحقيق، كان بناء على هذه الشكاوى".

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