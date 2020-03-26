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رسالة هامة من الرئيس الصيني لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن سيطرة الصين على تفشي فيروس كورونا تستمر في التحسن وستستمر البلاد في تقديم الدعم لمكافحة الوباء على الصعيد العالمي قدر استطاعتها، كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة :شينخوا" عن "شي" قوله لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن الصين ستعدل تركيزها في مكافحة فيروس كورونا وفقًا للتغيرات في الوضع في الداخل والخارج وستواصل دعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة الفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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