رسالة هامة من الرئيس الصيني لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن سيطرة الصين على تفشي فيروس كورونا تستمر في التحسن وستستمر البلاد في تقديم الدعم لمكافحة الوباء على الصعيد العالمي قدر استطاعتها، كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.