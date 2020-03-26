ارتفاع عدد الوفيات بكورونا فى إسرائيل إلى 8 حالات.. وتوقعات بحدوث كارثة



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية منذ لحظات، أن عدد المصابين ارتفع فى الساعات الأخيرة ل2666 حالة إيجابية، من بينهم 39 فى حالة خطيرة، و68 فى حالة متوسطة و2483 حالتهم طفيفة.



كما أظهرت احصاءات الصحة الإسرائيلية الأخيرة، أن الغالبية العظمى من الحاملين المرض فى إسرائيل حتى الآن، هم من ابناء العشرينات.



وفى السياق ذاته، أصدرت الشرطة الإسرائيلية منذ قليل، 227 نشرة باعداد المنتهكين لتعليمات وزارة الصحة، من بينها 61 حالة انتهاك للعزل، وستة حالات لعدم إبلاغ وزارة الصحة بظهور أعراض المرض، و92 حالة رفض فض التجمعات البشرية، و48 حالة تشغيل المحال التجارية خلافًا للتعليمات.



الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت فى ساعة متأخرة من الليل، بعد جلسة عاصفة، زيادة الضوابط وفرض قيود جديدة على السكان الإسرائيلين بسبب عدم التزامهم بالتعليمات التى اصدرتها وزارة الصحة، وتقرر منع الجلوس أما المنازل بشكل نهائى، ووقف المواصلات العامة نهائيًا عدا سيارات الأجرة، وفرض غرامات ضخمة على منتهكى الحظر وعقوبات تصل الى السجن لـ6 اشهر.



وطالب الرئيس الإسرائيلى الجمهور الإسرائيلى بضرورة الانصياع للأوامر الجديدة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى،ووجه حديثه للإسرائيليين قائلًا:تعلموا ان تكونوا مطيعين للأوامر.



وفى الوقت ذاته كشف تقرير صادر من مركز الابحاث والمعلومات، بناء على طلب رئيس لجنة متابعة فيروس الكورونا "عوفار شيلاح"،عن كارثة بعد أن ثبت وجود فقط 1437 ألف جهاز تنفس صناعى خالى فى إسرائيل فى الوقت الحالى، وهو ما ينبئ بحدوث أزمة حقيقية فى ظل التوقعات بزيادة عدد المصابين خلال الايام القادمة.





تزايدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا القاتل فى إسرائيل بشكل سريع خلال الساعات الاخيرة، بعد وفاة ثامن حالة بالفيروس القاتل منذ قليل.