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المتحف الإسلامي يطلق مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:00 م
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متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
حسام زيدان
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قال مدير متحف الفن الإسلامي، الدكتور ممدوح عثمان: إن الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليًا من شأنها الحد من انتشار كورونا، وقد وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بغلق المتاحف والمناطق الأثرية كافة حتى 31 مارس، وأطلق المتحف مبادرة "خليك في البيت وزيارتك علينا"، للتواصل مع محبيه ومتابعيه.

وأضاف "عثمان" في تصريحات إلى "الفجر" أن التواصل سيكون عبر شبكة الإنترنت، من خلال الصفحة الرسمية للمتحف على موقع "فيسبوك"، سيتم نشر صورة لتحفة أثرية من مقتنيات المتحف، وشرح تاريخها، ومدى أهميتها، إيمانًا بأن الآثار هي تاريخ مصر الملموس، والذي لا يجب أن يغيب عن الجمهور مهما كانت الظروف.

وتأتي المبادرة في إطارة ما اتخذته وزارة السياحة والآثار من إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في أنحاء الجمهورية.

وبدأت في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، ويتم استكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية: إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم، وجارٍ استكمال بقية المواقع.

كما استمرت أعمال التعقيم بباقي المناطق والمتاحف الأثرية في محافظة الإسكندرية، ومنها منطقة كوم الناضورة الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة.

وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنة، والمخزن المتحفي بالبهنسا، كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات وشبابيك التذاكر، والممرات الخشبية والبوابات الحديدة، بمنطقة وادي الملوك والدير البحري.

كما شملت أعمال التطهير والتعقيم، جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وتم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، وقد تمت اعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وتتم الأعمال بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع والمتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

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منطقة آثار السلطان مصر متحف الفن الاسلاي فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا المتحف الاسلامي الاسلامي

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