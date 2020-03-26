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"حيز التجارب".. من يحسم ماراثون علاج فيروس كورونا؟

الخميس 26/مارس/2020 - 02:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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تتسابق الدول، لاكتشاف علاجات ولقاحات لفيروس كورونا القاتل، بعدما خلف آلاف الضحايا والمصابين، حول العالم، حيث وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما المتعافين، بالإضافة إلى تقنيات الإنترفيرون، ولكن جميعها تدخل حيز التجارب السريرية.

بلازما الدم في أمريكا
وافقت إدارة الدواء والأغذية الأمريكية، على استخدام بلازما الدم من المتعافين، لعلاج مرضى كورونا.

وتستخلص بلازما الدم من المتعافين من الفيروس، وهي غنية بالأجسام المضادة أو الأنتي بوديز والتي طورها الجهاز المناعي لمحاربة العدوى.

الإنترفيرون في جزيرة كوبا
في ظل السعي لاكتشاف علاج، لفيروس كورونا القاتل، قال خبير التكنولوجيا الحيوية الكوبي لويس هيريرا مارتينيز، إن استخدام Interferon Alpha-2B Recombinant "يحد من زيادة الأعداد المصابة والوفيات في المرضى الذين يصلون إلى المراحل المتأخرة، لذا تم وصفه من قبل الصحفيين في الجزيرة بأنه الدواء العجيب لمعالجة الفيروس التاجي كورونا.

لقاح في روسيا
وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

مضاد للالتهابات في كندا
بينما قام باحثون في معهد مونتريال هارت في كندا، بخضوع 6 ألاف مريض بفيروس كورونا، وتم إعطائهم دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج النقرس والاضطراب الوراثي حمى البحر الأبيض المتوسط، وهذه الأمر تعد من أعراضها ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم.

وقال البروفيسور جان كلود تارديف مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال للقلب في كندا، إن فريقه يعتقد أن الدواء يمكن أن يوقف ما يعرف باسم عاصفة السيتوكين وهي رد فعل مناعي  يؤدي إلى قيام الخلايا المناعية باعتداء شرس على الرئتين.

جرعات عالية من فيروس سي في بريطانيا 
كشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مستشفيات نيويورك تعالج مرضى الفيروس التاجي  كورونا بجرعات عالية من فيتامين سي بعد نتائج واعدة بالصين، وقال الدكتور "أندرو ويبر": إنه أعطى المرضى في العناية المركزة على الفور 1500 ملليجرام من فيتامين سي عن طريق الوريد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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مضاد الالتهابا فيروس كورونا بلازما المتعافين بلازما الدم اخر الاخبار

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