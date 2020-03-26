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تحرير 18 قضية تموينية بالمنيا "صور"
الخميس 26/مارس/2020 - 02:55 م
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أحمد الخميسي
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حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، جنوب المنيا، اليوم الخميس، 18 محضرا للمحال التجارية، تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار ووجود مواد غذائية بدون فواتير أو بيانات، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار اللحوم والدواجن، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بديرمواس والطب البيطري.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.
وفي سياق متصل، تابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
وقال المحافظ: إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، على الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
ودعا المحافظ، جميع المواطنين، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضرًا في مجالي المخابز والأسواق، منها 20 مخالفة في مجال المخابز، تنوعت بين (نقص بالخبز- شهادة صحية - عدم وجود سجلات - مخالفات لقضايا أخري متنوعة).
وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 39 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - محلات تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - محلات بدون شهادات صحية).
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.
ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.