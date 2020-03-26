تحرير 18 قضية تموينية بالمنيا "صور"

حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، جنوب المنيا، اليوم الخميس، 18 محضرا للمحال التجارية، تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار ووجود مواد غذائية بدون فواتير أو بيانات، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار اللحوم والدواجن، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بديرمواس والطب البيطري.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.





وفي سياق متصل، تابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





وقال المحافظ: إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ، على الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.





ودعا المحافظ، جميع المواطنين، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة ، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.





من ناحيته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضرًا في مجالي المخابز والأسواق، منها 20 مخالفة في مجال المخابز، تنوعت بين (نقص بالخبز- شهادة صحية - عدم وجود سجلات - مخالفات لقضايا أخري متنوعة).





وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 39 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - محلات تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - محلات بدون شهادات صحية) .



