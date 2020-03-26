الحكومة: تركيا قد تفرض أمرا بالبقاء في المنزل وسط تفشي كورونا

صرحت الحكومة التركية، اليوم الخميس، بأنها قد تأمر الجمهور بالبقاء في المنازل إذا استمرت العدوى بفيروس كورونا في الانتشار والتفشي، في الوقت الذي تشدد فيه بشدة على المعدات الطبية التي تغادر البلاد.





أعلنت الحكومة عن مثل هذا الإجراء للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن ليس للجمهور العام كما فعلت بعض البلدان الأخرى، كما أوردت وكالة "رويترز".





حث عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو السلطات الوطنية على القيام بذلك، اليوم الخميس، قائلًا، إن ما يقرب من مليون شخص ما زالوا يستخدمون وسائل النقل العام في أكبر مدينة في البلاد.





وقتل مرض الجهاز التنفسي شديد العدوى 59 في تركيا بعد أن ارتفعت الحالات في أسبوعين إلى 2433. انقر هنا للحصول على رسم بياني لانتشار الفيروس على مستوى العالم.





وقال وزير الداخلية، سليمان صويلو، على قناة "أهابر"، إن "العزلة الاجتماعية الكاملة هي على جدول أعمالنا دائمًا". وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم الإعلان عن حظر تجول كامل، قال: "إذا لم نتمكن من منع الوباء بهذه الإجراءات، يمكننا بالطبع اتخاذ أعلى إجراء".





لاحتواء الفيروس ، أغلقت أنقرة المدارس والمقاهي والحانات ، وحظرت الصلاة الجماعية ، وأوقفت المباريات والرحلات الرياضية. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة ، ستتغلب على تفشي الفيروس التاجي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.





لكن عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، دعا الحكومة إلى فرض أمر عام بالبقاء في المنازل، على الأقل في مدينته إذا لم يكن ذلك ممكنًا على الصعيد الوطني.





وقال على "تويتر": "نحن في المرحلة الأكثر خطورة من تفشي المرض. إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة اليوم، فمن الواضح أنه سيكون هناك خيبة أمل في المستقبل."