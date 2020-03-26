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بوروسيا دورتموند يحدد سعر رحيل نجمه الأول

الخميس 26/مارس/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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أصبح جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، قريبًا من مغادرة صفوف فريق أسود الفيستفاليا، خلال سوق الإنتقالات الصيفية، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته بالموسم المقبل، بعد تألقه مع فريقه الألماني هذا الموسم.


وانضم سانشو لصفوف دورتموند قادمًا من مانشستر سيتي، في عام 2017، وتألق مع الفريق الألماني بشكل لافت للأنظار مما جعله محل اهتمام بعض عمالقة أوروبا للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.


ووفقًا لتقارير صحفية ألمانية حدد نادى بروسيا دورتموند الألمانى، قيمة التخلى عن خدمات جادون سانشو جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اشترط الحصول على 130 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.


ويرغب اللاعب الشاب في الإنضمام لصفوف أحد الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.


ويتصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات "سانشو" بعدما أعلن استعداده لدفع مبلغ 120 مليون استرليني للتعاقد مع اللاعب الشاب، وينافسه أيضًا ليفربول وتشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس.


وخاض جادون سانشو 90 مباراة مع بوروسيا دورتموند في مختلف البطولات، سجل 31 هدفًا، وصنع 42 هدفًا، ولعب 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 17 هدفا وصنع 19 هدفًا قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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