بسب كورونا.. فنانة كويتية شهيرة تكشف خسائرها الفنية

صرحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، أثناء ظهورها في إحدى اللقاءات التلفزيونية رفض المسئولين تطوعها لخدمة المصابين بفيروس كورونا، قائلة: "على فكرة أنا رحت أتطوع رفضوا لان أنا مريضة سكر وضغط عالي.. بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعي لعملية تكميم معدة.. وقالولي لا إنتوا أهم ناس تقعد في البيت عشان مناعتنا بتكون ضعيفة".

وتابعت حديثها أن كل أعمالها الدرامية لعام 2020 توقفت بالكامل، معلقة: "كل شيء توقف بالنسبة لي عندي 100 مشهد ما صورتهم لاني ما أقدر أطلع السعودية أصورهم.. حتى عملي في الكويت توقف بسبب احترام القائمين عليه لقوانين الكويت والالتزام الكامل بتعليمات الدولة.. وأخدت عيالي وسافرت الحيران قعدت في شاليهي وقفلت علينا ومنعت الزيارات حتى مع اخواتي".

من ناحية أخرى كشف عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208، مشيرا إلى شفاء 6 مصابين جدد من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية خلال مؤتمر صحفي لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي بلغ نحو 853.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح في بيان صحفي أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.