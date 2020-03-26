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تخفيضات في أسعار تذاكر المتحف الكبير في ظل أزمة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:51 م
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اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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استعرض اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة، الوضع الحالي للمشروع وما آلت إليه جميع الأعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع.

كما تم مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الواقع الافتراضي داخل المتحف وأسعار تذاكر الزيارة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عصر أمس الأربعاء، بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية، مع أعضاء مجلس إدارة المتحف، لمناقشة آخر مستجدات الأعمال، وخطة العمل بالمشرع خلال الفترة المقبلة، في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات الفيروس. 

ووافق مجلس الإدارة علي منح الزائرين المصريين الذين تجاوزت أعمارهم سن ٦٠ عاما فيما يزيد، تخفيضا بنسبة 50٪، على أسعار تذاكر دخول المتحف، وإعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من دفع رسوم تذكرة الدخول، على أن يدفع المرافق تذكرة كاملة. 

ونظرًا لحجم المتحف ومساحات قاعاته الواسعة وفي ظل توقعات برغبة البعض بزيارة المتحف على أكثر من يوم، سيتم استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين، على أن يكون سعرها بتخفيض قدره 20٪؜ على إجمالي سعر التذكرتين.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا أن تقوم إدارة المتحف بتحديد تواريخ وتوقيتات محددة لاستقبال زيارات الرحلات المجانية للمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية.

وفي إطار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، قرر مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، تخفيض عدد العاملين بالمشروع ابتداءًا من أمس الأربعاء، 25 مارس وحتى 8 أبريل، مع الاستمرار في الأعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع.

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، هي: 60 جنيها للمصريين و500 جنيه للأجانب للتذكرة الشاملة وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ أمون و50 جنيها للمصريين و400 جنيه للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط و30 جنيها للمصريين.

و200 جنيه للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط و50 جنيها للمصريين و60 جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة، على أن تكون سعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين 30 جنيها وتذكرة دخول المسلة المعلقة 40 جنيها. 

وسيمنح الطالب الأجنبي تخفيضا 50% على أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبي. 

يذكر أن المتحف المصري الكبير، هو مشروع مصر الطموح، حيث يعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ومن المقرر افتتاح المتحف في نهايات عام 2020 الجاري.

الكلمات المفتاحية

قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا المتحف الكبير الإجراءات الاحترازية

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