ميناء الإسكندرية: استمرار استقبال الشاحنات وتعقيم الأرصفة (صور)

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا على مدار الـ 24 ساعة، إذ تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء، أعمال الشحن والتفريغ، حركة السفن والقطع البحرية، حركة البضائع، مراقبة الساحات، النظام الإلكتروني، تأمين الأفراد والمنشآت، يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، بضرورة استمرار استقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفقا استراتيجيا هاما من مرافق الدولة، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الغندور: أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا، بحيث يستمر العمل على مدار الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والإستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.





ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، الساحات والأرصفة، المباني، السفن والوحدات البحرية، الأسطح والبضائع، المعدات، سيارات ركوب العاملين، مكاتبهم، معداتهم وذلك على مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.



