البريطانيون يستعدون للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتصفيق الوطني

من المقرر أن يتوجه المواطنين البريطانيين في جميع أنحاء البلاد إلى شرفاتهم وحدائقهم الأمامية مساء اليوم الخميس، لتقديم الحيية للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا.





تشجع مبادرة "التصفيق لمقدمي الرعاية لدينا"، التي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الأشخاص على تقديم جولة من التصفيق في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش لإبداء تقديرهم للأطباء والممرضات، وجميع أولئك الذين يعالجون تفشي فيروس كوروناCOVID-19، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت الرسالة: "في هذه الأوقات غير المسبوقة، يحتاجون إلى معرفة أننا ممتنون".





وأضافت الرسالة: "يرجى الانضمام إلينا في 26 مارس الساعة 8 مساءً من أجل تصفيق كبير من الأبواب الأمامية، والحديقة، والشرفة، والنوافذ، وغرف المعيشة،.. إلخ لإظهار التقدير لجميع الممرضات؛ والأطباء؛ والأطباء العامون ومقدمو الرعاية لعملهم الشاق المستمر ومحاربة هذا الفيروس".





وحذر الأطباء في الخطوط الأمامية من عدم وجود ما يكفي من معدات الحماية الشخصية ويشعرون بأنهم "علف المدافع" في مكافحة الفيروس واشتكوا من نقص الاختبارات للعاملين في مجال الرعاية الصحية.





مع تزايد الضغط على الخدمات الصحية بسبب عدد الحالات، تفتح الحكومة مستشفى مؤقتًا في مركز معارض في شرق لندن وتطلب من الشركات المصنعة إنتاج الآلاف من أجهزة التهوية.





وقد ثبت أن أكثر من 9500 شخص أُصيبوا بالفيروس في بريطانيا وتوفي 463.





كما سيتم إضاءة الأماكن الرياضية والترفيهية بما في ذلك قاعة ألبرت الملكية في لندن والمسرح الوطني، بالإضافة إلى العديد من المعالم الأخرى، باللون الأزرق في وقت التصفيق لتكريم الخدمة الصحية الوطنية.