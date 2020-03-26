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ينطلق يوم السبت المقبل.. نجوم الفن ضيوف هنا الزاهد في "هزر فزر"

الخميس 26/مارس/2020 - 02:36 م
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هزر فزر
هزر فزر
أحمد رمضان متولي
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تنطلق أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين، يوم السبت المقبل 28 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

 

تستضيف "هنا" على مدار الحلقات باقة من النجوم، الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين.

 

 ومن أبرز ضيوف البرنامج خلال الحلقات المقبلة: الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصري وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم ووفاء عامر.

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