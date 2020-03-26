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الربيعة: تعيين "العبدالعالي" مساعداً لوزير الصحة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:34 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بتكليف المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالى بمنصب مساعد وزير الصحة لمدة عام. 

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، الجهات المعنية صلاحية زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم بالمدن والمحافظات والمناطق، بناءً على مقترح وزارة الصحة؛ وذلك ابتداءً من يوم الخميس 281441هـ الموافق 2632020م.

ونص القرار على أنه "للجهة المعنية، بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق".

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان ضمن تلك الإجراءات:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.



ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.


رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب. 

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد وفيات كورونا بفيروس الإجراءات الاحترازية

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