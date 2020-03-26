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ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" في سويسرا إلى 161 والإصابات إلى 10714

الخميس 26/مارس/2020 - 02:33 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 161 والإصابات إلى 10714، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت السلطات الصحية السويسرية، في وقت سابق، 20 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 86.

 

وأصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف شخص.

 

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

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