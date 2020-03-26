عرض مفاجئ.. مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة

انضم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لسباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي برشلونة الإسباني خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحية "ميرور" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع "جريزمان" خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما انتشرت أنباء عن اقتراب اللاعب الفرنسي من مغادرة النادي الكتالوني نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أبدي استعداده لدفع القيمة المالية التي حددها نادي برشلونة والبالغة 90 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات الفرنسي "جريزمان" الصيف المقبل.

يذكر أن جريزمان كان قريبا من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد عام 2017 ولكن الصفقة لم تتم.

ويحظي الفرنسي أنطوان جريزمان باهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبري بخلاف مانشستر يونايتد، أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأرسنال الإنجليزي، وستكون المنافسة قوية بين الأندية الثلاثة للحصول على خدمات اللاعب.

وانضم جريزمان لصفوف برشلونة عام 2019 قادمًا من أتليتكو مدريد، وخاض 37 مباراة مع البرسا بمختلف البطولات بالموسم الحالي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، وسجل 14 هدفًا، وصنع 4 أهداف.