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عاجل.. بدء أعمال قمة مجموعة الـ 20 الافتراضية برئاسة الملك سلمان

الخميس 26/مارس/2020 - 02:22 م
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الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، ببدء أعمال قمة مجموعة الـ 20 الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

 

وكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،  تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "‏في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

 

واختتم الملك سلمان، تغريدته بالدعاء قائلاً: "‏حمى الله العالم من كل مكروه".

 

وفي سياق آخر، انتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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قمة العشرين فيروس كورونا عدد وفيات كورونا جائحة كورونا الملك سلمان

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