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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

الخميس 26/مارس/2020 - 02:16 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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 سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 3.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1388.78 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد  2.2 مليون سهم بقيمة 613.6 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.40% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.17%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.45% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.80%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.55%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54% ، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.39%.

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