مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 3.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1388.78 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 2.2 مليون سهم بقيمة 613.6 ألف دينار.