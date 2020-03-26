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عاجل.. السيسي يبعث برقية تعزية إلى رئيس إندونيسيا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:18 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل برقية تعزية لرئيس إندونيسيا في وفاة والدته.

وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في وفاة والدته، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء.

وعزى الطيب، الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته؛ وتقدم بخالص العزاء لدولة إندونيسيا حكومة وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

وأعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

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