6 قطاعات تقود مؤشرات بورصة الكويت للهبوط بختام التعاملات





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% خاسراً 45.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4897.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14% خاسراً 61.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5281.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 13.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.21%، خاسراً 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4104.11 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 141.7 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 9732 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.83%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%.





وجاء سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.97%، تليه شركة العيد للأغذية بنسبة 8.72%، ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 8.72%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.10% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 13.82%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.66%.