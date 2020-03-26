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النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق أتوبيس في الحدائق

الخميس 26/مارس/2020 - 02:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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فتحت النيابة العامة التحقيق في حريق أتوبيس بمنطقة حدائق القبة، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق، إذ انتقل رجال الأدلة الجنائية لفحص حطام الأتوبيس وإعداد تقريرًا فنيًا لكشف أسباب الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق أتوبيس بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأتوبيس في منطقة حدائق القبة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى كشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن تسريب الغاز السبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بالجيزة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل شقة سكنية في الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الجيزة.

على الفور، دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من ناحية أخرى كان مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذي اندلع بمنطقة سقارة مساء اليوم الجمعة، شب داخل مركز سقارة للعلاج النفسي والإدمان.

وأوضح المصدر لـ"الفجر": أن الحريق شب داخل غرفة بمساحة 4×4، كان بداخلها مرتبة وكرسي ووحدة تكييف، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن احتراق المرتبة والكرسي.

وأضاف أن الغرفة المندلع بها النيران كان يتواجد داخلها 4 سيدات لعلاجهن، ولم يسفر الحريق عن إصابتهن.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن حريق بـ" مرتبة"، السبب في إندلاع النيران داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة سقارة، نطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة

الكلمات المفتاحية

حريق أتوبيس النيابة العامة الفجر الجيزة أمن الجيزة

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