تساقط أمطار خفيفة على المنصورة (صور)



وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس، على مختلف محافظات الجمهورية.



وتشهد القاهرة والسواحل الشمالية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق".



ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم، وتقل حدتها مع بداية يوم السبت المقبل، مشيرة غلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.



وكشفت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، حيث تتساقط الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وتصل لحد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.



وفي نفس السياق، قال خبير الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، إن هناك عاصفة قوية ستضرب البلاد اليوم بسرعة 30 عقدة، أي بسرعة 55 كيلومترا في الساعة، سيصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، ولكن سرعان ما ستنخفض درجة الحرارة يوم الجمعة مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة.



ونصح مرضى الحساسية بتجنب الخروج إلى الشارع، مشيرا إلى أن ذروة العاصفة الجوية ستبدأ من فجر الخميس حتى فجر الجمعة.



حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلاد ستتعرض لعاصفة ترابية مع أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل السمالية والوجه البحري، مع وجود شبورة كثيفة على الطرق نهارا.





ومن جهتها وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، نصائح عدة لقائدي السيارات، في حالة السير عند وجود تقلبات جوية، وهي كالتالي:



1- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.



2- استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.



3- فتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.



4- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.



5- استعمل مساحات المطر.



6- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.



7- عدم التوقف في منطقة الشبورة.



8- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع تجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقين لعدم التعرض للخطر.



9- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.



10- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.



11- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.



12- عدم تخطي سيارتك لسيارة أخرى.



13- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.



14- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

ضربت موجة من الأمطار الخفيفة، اليوم الخميس، مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وسط تقلبات لحالة الطقس.