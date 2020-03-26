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إسرائيل تسجل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:06 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 حالات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 2495 حالة.

 

ومنذ يناير 20202، يواجه العالم، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

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