بعد أزمة كورونا.. توقف عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ذي ويكينج ديد"

أعلنت شبكة "إيه إم سي"، توقف عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ذي ويكينج ديد" وذلك بسبب أزمة كورونا، من خلال نشر تويته، على حسابها الرسمي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".



وكتبت شبكة "إيه إم سي"، خلال التويته:"للأسف بات من المستحيل بسب الأحداث الحالية إكمال مرحلة ما بعد الإنتاج النهائية للحلقة الأخيرة من الموسم العاشر ل ذي ويكنج ديد".



وأضافت:"لذلك سينتهي الموسم الحالي بالحلقة 15 التي ستبث في الخامس من أبريل وستعرض الحلقة النهائية كحلقة خاصة في وقت لاحق من العام".



كما صرح منتجو مسلسل "ذي وكينج ديد" أنهم لم يتمكنوا من إنهاء العمل على الحلقة الأخيرة من المسلسل بسبب فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن مسلسل "ذي وكينج ديد"، تدور أحداثة في إطار قصص مصورة تروى حال الولايات المتحدة بعد أجتياحها من الزمبي لذلك تدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وسجل المسلسل أرقامًا قياسية منذ بدْ عرضه عام2010.