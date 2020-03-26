Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

الخميس 26/مارس/2020 - 02:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

 

فجر خالد الغندور نجم الزمالك السابق مفاجأة مدوية بخصوص رحيل الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحمدي النقاز عن القلعة البيضاء العام الماضي.

 

وأكد "الغندور" في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا طلب العودة للقلعة البيضاء، بعد رحيله عن صفوف الفريق العام الماضي، لكن مرتضي منصور رئيس النادي رفض عودته تمامًا.

 

وأضاف: " حمدي النقاز ايضًا حاول من خلال بعض الوسطاء العودة لصفوف نادي الزمالك، ولكن مرتضي منصور رفض عودة اللاعب بعد هروبه بشكل مفاجئ قبل مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد خالد الغندور أن الزمالك يتمسك باللاعبين أصحاب الحماس والروح القتالية العالية، مشيرًا أن ذلك سبب تفوق الفريق الأبيض وتحقيقه الانتصارات خلال الفترة الأخيرة.

 

الجدير بالذكر أن محمود كهربا رحل عن الزمالك العام الماضي وانتقل لفريق ديسبورتيفو البرتغالي، قبل عودته لمصر والإنضمام للنادي الأهلي، بينما هرب "النقاز" بسبب مستحقاته المالية المتأخرة وانتقل مؤخرًا لفريق سودوفا الليتواني.

 

ويتوقف حاليًا النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

منذ 36 دقيقة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ ساعة و 19 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 14 ساعة

كارثة كبرى.. فيروس كورونا يهدد ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

02:16 م

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

02:00 م

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

01:19 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status