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صحة بني سويف تخصص أرقام تليفونات لاستفسار المواطنين عن كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، عن تخصيص أرقام تليفونات بغرفة عمليات مديرية الصحة (0822207106 / 0822207147) للرد على استفسارات مواطني المحافظة بشأن فيروس "كورونا".

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتيسير التواصل مع المواطنين، للرد على استفساراتهم، بهدف تطوير الجانب التوعوي، لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح: أنه يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة في المحافظة لاستقبال الحالات الحرجة والطوارئ خلال الفترة التي تتخذ فيها الدولة الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.

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