إدريس ألبا يرد على شائعة إدعائه لإصابته بفيروس كورونا

رد الممثل العالمي إدريس إلبا، 47 عاماً، على شائعات انتشرت مؤخراً وأشارت إلى أنه كذب بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنه فعل هذا مقابل ملغ مالي.

وقال في حديث أجري معه ضمن حلقة من برنامج Entertainment Tonight: "أجري لي الفحص وتبين أن النتيجة إيجابية وأنني أعاني من مرض فيروس COVID-19. هل يجعلني هذا مميزاً؟ لا أفهم هذا".

وأضاف: "والفكرة أن شخصاً مثلي يتلقى بدلاً مالياً مقابل القول إنه مصاب بفيروس كورونا أمر غير مقبول على الإطلاق وخصوصاً في حالة هذا المرض".

وتابع: "أنا لست سوى إنسان وأريد من الآخرين أن يفهموا أن ما حدث لي أمر طبيعي. لا أشعر بأنني مميز لأنني أجريت فحصاً أظهر إصابتي".

وأشار إلى أنه لا فائدة ترجى من الادعاء أنه وزوجته صابرينا يعانيان من المرض. وعلق: "لا أفهم حتى أين المنطق في هذا؟".

ويذكر أن الزوجة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما أعلنت أنها التقطت العدوى بسبب بقائها إلى جانب زوجها ورفضها الانفصال عنه، علماً أن الزوجين يلتزمان قواعد العزل الصحي ويتمتعان بصحة جيدة.