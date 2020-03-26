الوفد يطالب البنوك بتنفيذ قرارات "المركزي" للتيسير على المواطنين

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة إلزام كافة البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال قوطة في بيان اليوم الخميس، إن البنك المركزي المصري قرر تأجيل سداد الأقساط ومسحتقات البنوك لدى المواطنين والعملاء، كان هدفها الأساسي محاولة التخفيف على المواطنين ودعمهم لتقليل وطأة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيرس كورونا المستجد، مشيرا أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كله ثقيلة على الأنظمة سواء اقتصادية أو صحية حتى في أكبر دول العالم.





وأشار أن الإجراءات الاحترازية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد غير مسبوقة، وهذه أكثر المرات التي تعاملت فيها الحكومة بجدية وحزم شديدين في مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح: أهمية الدور الوطني لقطاع البنوك والقطاع المصرفي في دعم توجهات الدولة في ظل الأزمة الحالية المتمثلة في تفشي وباء كورونا المستجد.



