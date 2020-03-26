Advertisements
"خرقوا حظر التجوال".. ضبط 32 شخصًا في بور سعيد
الخميس 26/مارس/2020 - 01:50 م
Advertisements
محمد عزام
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من إلقاء القبض على ٣٢ شخصا خالفوا قرار حظر التجوال التي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.
تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
والتزمت جميع المحال التجارية والأندية والهيئات وجميع المصالح والمنشآت التابعة للقطاعين العام والخاص، بقرارات حظر التجوال، كما تم إغلاق الكافيهات والمقاهي، وخلت الشوارع من المارة في ظل خشية الكثيرين الوقوع تحت طائلة القانون.
على جنب أخر انتشرت الدوريات الشرطية بشوارع المدينة، لتمشيط الحركة الأمنية ومراقبة الشوارع تنفيذًا لقرار حظر التجوال.
وشهدت شوارع محافظة بورسعيد، تواجدًا أمنيًا مكثفًا، بقيادة اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، لمتابعة تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين بداية من أمس الأربعاء على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وضبط المخالفين، الذين لم يشملهم قرار الاستثناء.
وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية لا تدخر جهدًا للالتزام بتطبيق كافة القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ يتم تنفيذ حملات مكثفة بكافة الأحياء للالتزام بكافة التعليمات.
وأضاف: أن اليوم الأول لتطبيق قرار إيقاف حركة المواطنين شهد خلو شوارع المحافظة تمامًا من حركة المارة وذلك حتى السادسة صباحًا مع انتشار مكثف لرجال الشرطة وقوات الأمن، مشيدًا بالدور الكبير لرجال الشرطة العظماء في فرض الانضباط والالتزام، وكذلك وعي المواطنين وتعاونهم مع رجال الأمن في تسهيل مهامهم.
وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بضرورة التزام المنازل من أجل سلامة الجميع ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع الفيرس المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.