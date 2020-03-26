"خرقوا حظر التجوال".. ضبط 32 شخصًا في بور سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من إلقاء القبض على ٣٢ شخصا خالفوا قرار حظر التجوال التي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

والتزمت جميع المحال التجارية والأندية والهيئات وجميع المصالح والمنشآت التابعة للقطاعين العام والخاص، بقرارات حظر التجوال، كما تم إغلاق الكافيهات والمقاهي، وخلت الشوارع من المارة في ظل خشية الكثيرين الوقوع تحت طائلة القانون.

والتزمت جميع المحال التجارية والأندية والهيئات وجميع المصالح والمنشآت التابعة للقطاعين العام والخاص، بقرارات حظر التجوال، كما تم إغلاق الكافيهات والمقاهي، وخلت الشوارع من المارة في ظل خشية الكثيرين الوقوع تحت طائلة القانون.

على جنب أخر انتشرت الدوريات الشرطية بشوارع المدينة، لتمشيط الحركة الأمنية ومراقبة الشوارع تنفيذًا لقرار حظر التجوال.





وشهدت شوارع محافظة بورسعيد، تواجدًا أمنيًا مكثفًا، بقيادة اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، لمتابعة تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين بداية من أمس الأربعاء على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وضبط المخالفين، الذين لم يشملهم قرار الاستثناء.



