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صفقة تبادلية تاريخية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

الخميس 26/مارس/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف نادي بايرن ميونيخ الألماني، التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي خلال سوق الإنتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التحرك بشكل رسمي للحصول على خدمات ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأشارت وسائل الإعلام الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ يسعي لعقد صفقة تبادلية مع نادي مانشستر سيتي، للحصول على خدمات ليروي ساني جناح الفريق الإنجليزي، مقابل انتقال ديفيد ألابا لصفوف السيتي.


بايرن ميونيخ كان قريبًا من التعاقد مع ليروي ساني مطلع الموسم الحالي، ولكن الإصابة تسببت في توقف الصفقة.


ويستعد بايرن ميونيخ لخوض مفاوضات جديدة مع ليروي ساني لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.


ليروي ساني خاض مباراتين فقط مع مانشستر سيتي بالموسم الحالي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 100 مليون يورو.

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