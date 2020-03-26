صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 124 مليار دولار بسبب انهيار الأسهم

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 930 مليار دولار وهو الأكبر في العالم اليوم إنه تكبد خسارة 1.33 تريليون كرونة نرويجية (124 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري مع تراجع أسواق الأسهم في ظل تفشي فيروس كورونا.









وبلغت الخسائر منذ بداية العام في محفظة استثمارات الصندوق 16.2 % ، مما يمحو إلى حد كبير مكاسب بنسبة 20 % حققتها العام الماضي.





وأضاف أن محفظته بسوق الأسهم، وهي فئة الأصول الرئيسية لديه، خسرت 22.8 % من قيمتها.