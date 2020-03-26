تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن السلطات الصحية في لبنان أعلنت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 368.

وفي وقت سابق، حذروزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت "بشكل مخيف"، بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات" ضد أي مخالفة للتعليمات، مشدداً على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة "ستقمع".

وكان"فهمي"، قد طالب البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية، مناشدًا بأنه "يجب حماية أهلكم وحماية أنفسكم، فالوضع مخيف وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الإيمان بأننا سنتجاوز الأزمة في حال التصرف الصحيح".

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.