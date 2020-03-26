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الكشف عن حالة وليد سليمان بعد جراحة الفك

الخميس 26/مارس/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر مقرب من وليد سليمان لاعب النادي الأهلي حالته بعدما تردد عن قيامه بإجراء جراحة في الفك.


وقال المصدر إن حالة اللاعب بسيطة جدا وليست مقلقة كما يتصور البعض وأنه في حالة جيدة.


وأضاف المصدر بأن طبيب الفريق الأحمر خالد محمود حرص على الاطمئنان على وليد سليمان وأكد بأن الأمر لا يستدعي القلق.


وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي تجديد تعاقد مع وليد سليمان لمدة موسمين.


وسيتقاضى وليد مع النادي الأهلي مبلغ 9 مليون جنيه في الموسم، حيث قام النادي بالتجديد له بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

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