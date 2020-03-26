لتسديد الشغور.. تعويض نوّاب والجدد يؤدّون اليمين

أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهلّ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 26 مارس 2020، عن تسديد الشغور الحاصل في عضوية المجلس، بعد إلتحاق كل من السادة غازي الشواشي وأحمد قعلول وعلي الحفصي بالحكومة، ليحلّ مكانهم كلّ من السيدات سلمى المعالج ومحرزيّة العبيدي ونهى الجلاّبي.





ودعا رئيس المجلس، النوّاب الجدد إلى أداء اليمين، حسب مقتضيات الفصل الثامن من النظام الداخلي.



