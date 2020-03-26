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لتسديد الشغور.. تعويض نوّاب والجدد يؤدّون اليمين

الخميس 26/مارس/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهلّ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 26 مارس 2020، عن تسديد الشغور الحاصل في عضوية المجلس، بعد إلتحاق كل من السادة غازي الشواشي وأحمد قعلول وعلي الحفصي بالحكومة، ليحلّ مكانهم كلّ من السيدات سلمى المعالج ومحرزيّة العبيدي ونهى الجلاّبي.

ودعا رئيس المجلس، النوّاب الجدد إلى أداء اليمين، حسب مقتضيات الفصل الثامن من النظام الداخلي.

وكانت قد إنطلقت صباح اليوم الخميس 26 مارس 2020، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب برئاسة راشد الخريجي الغنّوشي رئيس المجلس، وبحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والوفد الحكوميّ المرافق له، حيث يتضمن جدول الأعمال، إقرار تدابير إستثنائية هادفة إلى ضمان إستمرارية العمل بالجلسة العامة، إضافة إلى إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.

وقد تمّ في افتتاح الجلسة، تلاوة الفاتحة ترحّما على ضحايا وباء الفيروس الذين عدّهم رئيس مجلس نواب الشعب من الشهداء.

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