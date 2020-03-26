Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسرح روسي يسمح لمتفرج واحد حضور عروضه المسرحية

الخميس 26/مارس/2020 - 01:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يقدم مسرح وأوبرا بيرم الروسي، عروضه عبر الإنترنت ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح.

ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه اسم "وجهاً لوجه" إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من النزهات والتجمعات.

وقال مارات جاتسالوف مدير المسرح في بيان: "إننا على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد في النهاية، متفرج واحد له قيمة المسرح مكتمل العدد نفسه".

ويقع هذا المسرح في مدينة بيرم الصناعية التي تبعد 1100 كم، شرقي موسكو، وسيقبل قريباً طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم.

وذكر أن أحد الفنانين سيختار المتفرج من خلال قرعة، ولكن لا بد وأن يقوم الأطباء بفحص الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل دخول المسرح.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

01:32 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

12:37 م

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status