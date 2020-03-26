مسرح روسي يسمح لمتفرج واحد حضور عروضه المسرحية

يقدم مسرح وأوبرا بيرم الروسي، عروضه عبر الإنترنت ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح.

ويهدف المشروع الذي أُطلق عليه اسم "وجهاً لوجه" إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من النزهات والتجمعات.

وقال مارات جاتسالوف مدير المسرح في بيان: "إننا على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد في النهاية، متفرج واحد له قيمة المسرح مكتمل العدد نفسه".

ويقع هذا المسرح في مدينة بيرم الصناعية التي تبعد 1100 كم، شرقي موسكو، وسيقبل قريباً طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم.

وذكر أن أحد الفنانين سيختار المتفرج من خلال قرعة، ولكن لا بد وأن يقوم الأطباء بفحص الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل دخول المسرح.