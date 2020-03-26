نجم مانشستر سيتي يصدم جوارديولا بقرار ناري

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن البلجيكي كيفين دي بروين قرر إدارة ظهره لبيب جوارديولا ومانشستر سيتي، الذي سيخسر عامين من كرة القدم الأوروبية، والرحيل عن الفريق.

وتُوج دي بروين مع السيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة كؤوس محلية بعد انتقاله إلى إنجلترا، حيث تمكن من تسجيل 31 هدفاً و62 تمريرة حاسمة في 146 مباراة في الدوري للنادي.

وذكرت تقارير صحافية بلجيكية، أبرزتها صحيفة ’’ديلي ستار’’ البريطانية، أن دي بروين يمكن أن يكون في طريقه للخروج من مانشستر في الصيف.

وأفادت التقارير أن لاعب خط الوسط يأخذ وقتًا طويلاً في ضوء تأكيدات النادي بشأن مستقبله مع ارتفاع رصيده الآن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وأن وكلاء اللاعب حثوه على أن يبحث عن التوقيع على صفقة جديدة.

فيما أضافت أنه قد يكون هناك غياب للاتصال بين الطرفين، مع رغبة دي بروين في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن الحظر الأوروبي الذي تم فرضه على مانشستر سيتي قد يؤدي إلى سعي بعض لاعبيهم للانتقال إلى مكان آخر، مع فشلهم في الفوز في المسابقة.