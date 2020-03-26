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عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

الخميس 26/مارس/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على 100 مواطنا، وسحب 90 رخصة سيارة لكسرهم ساعات حظر التجوال بأنحاء المحافظة، في إطار حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخهذها الحكومة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، قد نظمت العديد من الأكمنة والتمركزات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية بالمحافظة، تنفيذ لقرار رئيس الوزراء بحظر التجوال وغلق المحال التجارية بكافة أرجاء الجمهورية.

وألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على سائق سيارة، عقب كسر توقيت حظر التجوال ومحاولة الفرار من قوات الشرطة أعلى كوبري طلخا. 

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره للواقعة، سائق سيارة يحاول الفرار من تمركز الشرطة وقت فرض حظر التجوال، وتمكنت القوات من ضبطه والتحفظ عليه وعلى السيارة.

في سياق آخر، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في اجتماع لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا، على توفير أجهزة القياس الحراري بكافة النقاط والمناطق بالمحافظة، وتوفير سيارات سريعة متنقلة وأجهزة التعقيم للكشف السريع، والرعاية الاجتماعية الكاملة لأسر حالات العزل. 

وأكد "مختار" على أهمية منع التجمعات، ومتابعة غلق الأسواق والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير حركة الانتقال الإجباري أثناء وقوع أحداث طارئة، وضرورة التأكد من توفير المياه والكهرباء دون انقطاع على مدار اليوم. 

وشدد على سرعة توفير أجهزة القياس الحراري بكافة النقاط والمناطق بالمحافظة، وتوفير سيارات متنقلة للكشف السريع وأجهزة التعقيم، مشيرا إلى أن أهم الأولويات للدولة توفير احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر. 

وطالب التنسيق والتعاون بين التضامن والصحة والهلال الأحمر، لتوفير متطوعين للقيام بأعمال تطهير ماكينات الصرف الآلي، وتوفير المستلزمات من المناديل والكحول. 

وشدد على قيام مديرية الصحة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الشأن، لفحص المخالطين لأي حالات اشتباه أو إصابة وتقصي محيطها العام، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي بتوزيع متطوعين لمتابعة دور الأيتام والمسنين، ومتابعة حالات العزل المنزلي، والتأكد من التزامهم بالعزل وتوفير متطلباتهم اليومية. 

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توفير السلع الغذائية المختلفة بكافة المحال والمنافذ بأسعارها دون مغالاة، والعمل على إقامة عدد من المنافذ للبيع بسعر أقل من الأسعار الموجودة بالأسواق.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر التجوال المصالح الحكوميه الفجرر السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية

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