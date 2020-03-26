Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط ترويج 9 آلاف لتر مواد كيميائية مجهولة المصدر بالقاهرة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:17 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل منظفات بالموسكي لتصنيعه مواد كميائية بخامات مجهولة المصدر وإعدادها للبيع على الجمهور بزعم كونها مواد كحولية مطهرة.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام صاحب محل منظفات، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي "له معلومات جنائية"، بتصنيع مواد كيميائية مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر"، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذًا من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حال تواجده بالفناء المشار إليه، وعثر على 40 جركن بلاستيك "يحوي مواد كيميائية وزنت 9000 لتر، 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام"، 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"، 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة" جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه في تركيبها الكحول المطهر، بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه، وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا، جاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال و"المولات" والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.

4 - غلق المقاهي و"الكافيتريات" والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات، والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء، وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية في أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

الكلمات المفتاحية

غلق المطاعم حظر حركة المواطنين حركة المواطنين 15

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حبس 6 متهمين بتصنيع خمور مجهولة المصدر بالشروق

ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمصر القديمة

تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

"بدون ترخيص".. ضبط صاحب مصنع بويات لإنتاج البويات من مواد رديئة ببدر

ضبط مصنعين لإنتاج "حلاوة المولد" من خامات مجهولة المصدر

غلق 3 مصانع دون تراخيص في القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

01:32 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

12:37 م

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status