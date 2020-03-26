إحباط ترويج 9 آلاف لتر مواد كيميائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل منظفات بالموسكي لتصنيعه مواد كميائية بخامات مجهولة المصدر وإعدادها للبيع على الجمهور بزعم كونها مواد كحولية مطهرة.





البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام صاحب محل منظفات، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي "له معلومات جنائية"، بتصنيع مواد كيميائية مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر"، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذًا من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حال تواجده بالفناء المشار إليه، وعثر على 40 جركن بلاستيك "يحوي مواد كيميائية وزنت 9000 لتر، 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام"، 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"، 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة" جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه في تركيبها الكحول المطهر، بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه، وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا، جاءت القرارات كالتالي:

