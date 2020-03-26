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في افتتاح الجلسة العامة.. الغنوشي يعتبرها حربا ويتلو الفاتحة على ضحايا كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنطلقت صباح اليوم الخميس 26 مارس 2020، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب برئاسة راشد الخريجي الغنّوشي رئيس المجلس، وبحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والوفد الحكوميّ المرافق له.

ويتضمن جدول الأعمال، إقرار تدابير إستثنائية هادفة إلى ضمان إستمرارية العمل بالجلسة العامة، إضافة إلى إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.

وقد تمّ في افتتاح الجلسة، تلاوة الفاتحة ترحّما على ضحايا وباء الفيروس الذين عدّهم رئيس مجلس نواب الشعب من الشهداء.

وقد قال ئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في مفتتح الجلسة العامة، "نجتمع اليوم في ظرف استثنائي عنوانه الدّولة والشعب في حالة حرب"، "وهي حرب مع عدوّ لا نراه، ولكنّه يتربّص بنا في كلّ مكان وحين"، مضيفا "في الحرب لابدّ من رؤية لإدارتها كما لا بدّ من شجاعة وتضحية ووحدة لكي نحقّق الإنجاز والإنتصار".

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