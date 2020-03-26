إسبانيا تسجل 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4089 والإصابات إلى 56188، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية، خلال الساعات الـ24 الماضية 655 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 4089".

واحتلت إسبانيا المركذ الثاني عالميًا في عدد الوفيات من فيروس كورونا حته الآن، وتسبقها إيطاليا التي وصلت إلى 6820 شخصًا، بزيادة تتجاوز من 27% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت الصين 3281 حالة وفاة، بحسب تقارير من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الأربعاء، تسجيل 738 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.