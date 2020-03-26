حبس سائق السيارة المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سائق سيارة النقل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في حادث اصطدام سيارته بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الدائري بالصف خلال فترة الحظر.





وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث اصطدام تريلا بسيارات متوقفة، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الصف، خلال فترة الحظر، الأمر الذي أسفر عن مصرع وإصابة ٣٠ شخصًا.





واستمعت النيابة، لأقوال السائق المتسبب في الواقعة، الذي أكد أنه على علم بفترة الحظر، وكان يعلم الطريق خاليًا من المارة حيث قاد السيارة مسرعة، وكان بوجود كمين على الطريق لفحص السيارات، وأثناء قربه للكمين لا يعلم بوقوف بعض السيارات، فكانت قيادته سريعة، فعندما شاهد السيارات حاول التوقف ولكن اختلت عجلة القيادة، مما دفعه للاصطدام بالسيارات المتوقفة.





وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع ١٨ شخصًا وإصابة ١٢ آخرين.





واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مفاده حادث أعلى الطريقة الدائرى الاقليمى الموجود بدائرة القسم الامر الذي نتج عنه ووجود عدد من الضحايا والمصابين.





وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادثـ وتبين أن سائق سيارة (تريلا) اصطدم بـ14 سيارة مصطفة أعلى الطريق الأقليمي، بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، ما أدي إلى مصرع ١٥ فرد وإصابة آخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها التريلا، وتم استخراج الجثث ونقل المصابين للمستشفى والتحفظ على سائق التريلا وتحرير محضر بالواقعة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:





1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.









2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.









3 - غلق كافة المحال و"المولات" والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.









4 - غلق المقاهي و"الكافيتريات" والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.









5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات، والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.









6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء، وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.









7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية في أنحاء الجمهورية كافة.









8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.









9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.









10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.



