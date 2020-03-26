محافظة الجيزة تخصص أرقاما لتلقي شكاوى احتكار السلع

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة، لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في الأسعار من دون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والجهات المختصة.





وشدد المحافظ في بيان اليوم الخميس، على أنه في حالة ضبط حالات برفع الأسعار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر المخالف، كما أنه حال ضبط حالة احتكار أو تعطيش للسوق، يتم سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين ووقف النشاط التجاري الخاص به.





وأشار "راشد" إلى تخصيص مديرية التموين أرقام عبر تطبيق "واتس أب" لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية، وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين في أسعار السلع وأصحاب الأنشطة التموينية وأي معوقات تواجه المواطنين، خاصة بالمخابز والبدالين التموينين وذلك تسهيلا على المواطنين واستكمالا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها محافظة الجيزة للحد من أي تجمعات ولمنع استخدام الإجراءات الورقية والتعاملات المباشرة في تقديم الشكاوي.





وجاءت الأرقام التي تم تخصيصها كالتالي:





01096818306 و01123841523 لشكاوى الرقابة على المخابز.



01001817147 و01100893902 لشكاوى أصحاب المخابز.



01007420521 لشكاوى المطاحن.



01225574414 لشكاوى عدم توافر سلع وارتفاع الأسعار.



01025486956 لشكاوى البدالين التموينين.



01150735519 و01142852929 لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية، أو من خلال التواصل على أرقام المديرية 37618652 أو فاكس رقم 37618496 أو تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أو الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

كما أعلنت المحافظة، وسائلا إلكترونية للتعامل مع المواطنين لتسهيل إمكانية إرسال وتلقي الشكاوى والمقترحات والبلاغات من جانب المواطنين بواسطة الوسائل التالية:



من خلال البوابة الإلكترونىة لمحافظة الجيزة وهي www.giza.gov.eg والبريد الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمحافظة وهو [email protected] والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن رقم 16528 وعبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.



وعبر أرقام غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام 35863004 و35869193 و35869371 وعبر الخط الساخن 114 والسويتش المركزي للمحافظة 37794876.



واستكمالا للإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة الجيزة، أصدرت المحافظة كروتًا إلكترونية بديلاً عن البصمة لتسجيل حضور وانصراف الموظفين حفاظاً على سلامتهم.