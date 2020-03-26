"أورنچ مصر" تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم المتضررين من كورونا

رحبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع شركة أورنچ مصر، للمساهمة بملبغ 5 مليون جنيه لدعم آلاف الاسر المتضررة ماديًا من الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على دخولهم وحياتهم اليومية، يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته ودعم المواطنين المصريين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.





ومن المقرر أن تقوم شركة أورنچ ووزارة التضامن الاجتماعي بحملات إعلامية مشتركة على المنصات المختلفة سواء مرئية أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من الوصول إلى المستحقين من الأسر المتضررة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة ستطلق عددًا من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لدعم الأسر المتضررة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية خلال فترة الأزمة.

وثمنت الوزيرة على مبادرة شركة أورنچ ودعت كافة شركات القطاع الخاص لسلك ذات النهج في دعم الأسر المتضررة.

من جانبه، قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إن الشركة تتشرف بالتعاون مع الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي للوصول للمستحقين وهو جزء لا يتجزأ من دور الشركة نحو المجتمع المصري الذي نتشرف بخدمته.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والإجراءات الوقائية القوية التي تقوم بها الدولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، قائلا: "كلنا ثقة في أن يتخطى المصريون معًا هذه المحنة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.







