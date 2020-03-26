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فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

الخميس 26/مارس/2020 - 12:49 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، التراجع عن فكرة استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وأكد فايلر للجنة التخطيط بالأهلي، أن صالح جمعة خارج حساباته نهائيا، وأنه لن يتراجع عن هذا القرار في الموسم المقبل.

وطالب فايلر لجنة التخطيط بالبحث عن عرض للاعب وتسويقه، لأنه لن يكون له أي دور مع الفريق خلال فترة توليه المهمة الفنية.

وكان فايلر قد أعلن في مؤتمر صحفي لأحد المباريات خروج صالح جمعة من حساباته الفنية، متمنيا له التوفيق مع أي فريق آخر.

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