Advertisements كاريكاتير كاريكاتير كورونا يغير مسار العالم الخميس 26/مارس/2020 - 12:55 م Advertisements عمرو عبد العاطي Advertisements أخبار تهمك عاجل.. وزير الداخلية يتوعد منذ حوالي 5 ساعات "الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا منذ ساعة و 10 دقيقة ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام منذ أقل من ساعتين أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي منذ ساعة الا ربع الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور منذ حوالي 14 ساعة مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل منذ حوالي 19 ساعة خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر منذ ساعة و نصف كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني منذ أقل من ساعة عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا" منذ حوالي 15 ساعة الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة منذ ساعة الا ربع رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق منذ حوالي 3 ساعات فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي منذ 34 دقيقة الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق منذ ساعة و 15 دقيقة